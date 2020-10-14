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«Не раздувайте из-за обычной новости фурор». Лебедев прокомментировал отказ Джонсона от боя с Гассиевым

16:37
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Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев призвал не раздувать фурор из новости об отказе Кевина Джонсона боксировать с Муратом Гассиевым за титул WBA International на турнире в Сочи.

«Джонсон — боец уже взрослый. Думаю, что у него действительно проблема с документами и это не версия просто для публики. Такое иногда бывает, не раздувайте из-за обычной новости фурор. Вы любите это делать, журналисты», — поделился своим мнением с «СЭ» Лебедев. (Екатерина Звенигородская)

Ранее 41-летний Джонсон отказался от боя с 26-летним Гассиевым. Американец неоднократно называл россиянина трусом, пытаясь до поединка вывести оппонента из себя. Заменит Джонсона албанец Сефер Сефери.

В активе Гассиева — 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. У 41-летнего Сефери — 24 победы, три поражения и одна ничья.

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