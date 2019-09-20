Капитан российской сборной о выходе в финал чемпионата мира по боксу: «Усталость накапливается, но нам остается терпеть»

Российский боксер Андрей Замковой, выступающий в весовой категории до 69 кг, в полуфинале чемпионата мира в Екатеринбурге победил представителя Казахстана Аблайхана Жуссупова. После боя Замковой отметил, что на фоне усталости в полуфинале допустил ошибки, но пообещал в следующем бою их исправить. В финале он встретится с Пэтом Маккормаком из Англии.

— Много ошибок, сказывается усталость — от этого никто не застрахован, но мы будем идти дальше и эти ошибки исключать.

— Своего соперника по финалу Пэта Маккормака уже изучали?

— Знаю его только по видео, с тренером про него мы еще не говорили, но сегодня вечером все обсудим.

— К финалу получается подойти на пике формы? Не устали еще?

— Усталость, конечно, накапливается, но нам ничего не остается, как только терпеть.

— Поддержка трибун не мешает?

— Наоборот, она только заводит

— Как капитан, чувствуете на себе дополнительную ответственность?

— Конечно, ощущаю ответственность. Все смотрят на меня и идут за мной, я ответственен за команду. (Петр Григоренко)