Боец Вильданов тренируется с 20-граммовым мячом перед боем с Новоселовым

Боец ММА и экс-игрок в американский футбол Денис Вильданов (Папа), который является обладателем звания «Самый большой бицепс России», показал, как готовится к поединку с самбистом и представителем смешанных единоборств Максимом Новоселовым, сообщает «РЕН ТВ».

Бой состоится в формате «Поп-бокс», в котором принимают участия спортсмены из разных дисциплин, профессиональные боксеры и популярные блогеры.

Вильданов отрабатывает четкость ударов и координацию движений. В его тренировочный процесс входят упражнения с 20-килограммовым мячом, который привязан на резинке к повязке, которая надевается на голову атлета.

Дениса Вильданова в Сети знают под прозвищем «Большой Папа». Его актуальный вес — 190 килограммов.