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Сегодня, 17:08

Женская сборная России пришла на церемонию открытия ЧМ по боксу под флагом своей страны

Виталий Косик
Корреспондент
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Диана Пятак с флагом сборной России.
Фото Федерация Бокса России

Женская сборная России по боксу вышла на церемонию открытия чемпионата мира под флагом своей страны, сообщает ТАСС.

Знаменосцем российской команды была чемпионка России 2022 года Диана Пятак.

В состав российской национальной команды входят Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Екатерина Пальцева (до 50 кг), Анна Аэдма (до 52 кг), Карина Тазабекова (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Надежда Голубева (до 60 кг), Наталия Сычугова (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Анастасия Демурчян (до 70 кг), Анастасия Шамонова (до 75 кг), Салтанат Меденова (до 81 кг) и Диана Пятак (свыше 81 кг).

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет с 15 по 26 марта в Нью-Дели (Индия).

Участники чемпионата России по&nbsp;боксу. Российский бокс восстановлен в правах. На турнирах будут и триколор, и гимн

5 октября Международная боксерская ассоциация (IBA) сообщила о допуске к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии под флагами стран, при их победе прозвучат национальные гимны.

Боксерские ассоциации нескольких стран, в том числе США, Канады, Великобритании и Ирландии, отказались принимать участие в чемпионатах мира из-за данного решения. IBA открыла дело против глав национальных федераций, которые бойкотируют чемпионаты мира по боксу из-за участия российских и белорусских спортсменов.

Источник: https://tass.ru/sport/17274621
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