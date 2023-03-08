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Экс-промоутер Капля считает, что в России и Белоруссии в условиях санкций нужно развивать любительский бокс

Руслан Минаев
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Бывший промоутер Валерий Капля рассказал о развитии бокса в России и Белоруссии в условиях санкций.

«В первую очередь необходимо объединять усилия любителей и профессионалов. На сегодня запреты касаются титульных поединков, хотя, когда очень нужно, то можно.

Вот Дмитрий Бивол боксировал за титул чемпиона мира. Давид Аванесян — тоже. Белорусские боксеры — пожалуйста. Сергей Хомицкий выступал в Гамбурге, победил по очкам. Дмитрий Асанов уже несколько поединков провел в Германии, подписал контракт с Universum. Ребята боксируют по белорусской лицензии. У нас сложились дружеские отношения с Европейским Боксерским Союзом (EBU), пока с допуском на рейтинговые поединки проблем не было», — цитирует промоутера «Спорт день за днем».

Ранее Капля рассказывал о неприятном инциденте с известным промоутером Доном Кингом.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/generalnyy-direktor-belorusskoy-federatsii-professionalnogo-boksa-rasskazal-kak-nado-reagirovat-na-s
Бокс
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