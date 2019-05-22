Умар Кремлев: "Сделаем все возможное, чтобы на ЧМ в Екатеринбурге была олимпийская квалификация

Глава Федерации бокса России и член исполкома АИБА Умар Кремлев ответил на вопрос о возможном лишении чемпионата мира в Екатеринбурге права проводить олимпийскую квалификацию.

Это может случиться после рекомендации МОК отказать Международной федерации бокса (АИБА) в олимпийском признании. Кремлев является членом исполкома АИБА.

– Это пока рекомендация, мы сделаем все возможное, чтобы отстоять право на олимпийскую квалификацию. До июня у нас есть время все восстановить. У меня есть понимание, куда шагать. Куда именно – пока мне не хотелось бы конкретизировать. Пока все на эмоциях. Но нужно общаться с членами МОК, нужно с ними разговаривать, мы это уже делаем, есть специальная комиссия, диалог уже ведется. Мы отстоим наш чемпионат и защитим права боксеров. Хорошо, что олимпийский турнир сохранили, я знал, что так будет. Убрать бокс из Олимпиады было бы безумием и преступлением, – сказал Кремлев (Михаил Потапов)