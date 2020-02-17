Умар Кремлев готов возглавить AIBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выразил готовность возглавить AIBA в случае необходимости. В ноябре 2018 года организацию возглавил Гафур Рахимов. Впоследствии он был включен в санкционный список США, после чего Рахимов временно покинул должность, чтобы не ставить под вопрос сохранение олимпийского статуса бокса. Исполняющим обязанности президента AIBA стал Мохамед Мустасан.

— Если будет необходимо возглавить AIBA, чтобы перестроить организацию, я сделаю это, — цитирует Inside the Games Кремлева.