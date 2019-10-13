Россиянка Лилия Аетбаева завоевала золотую медаль чемпионата мира по боксу в Улан-Удэ. Российская спортсменка, выступающая в категории до 51 кг, в финале раздельным решением судей одолела представительницу Турции Бусеназ Чакироглу. После боя Аетбаева рассказала, кому ее соперница подарила букет перед боем, а также заявила о том, что планирует принять участие на Олимпийских играх в Токио.

— Я очень рада, но так как это был пятый бой на турнире — я очень устала, но это того стоило, — сказала Аетбаева. Путь был очень тяжелым, особенно этот стресс во время рассмотрения апелляции. Но поддержка трибун очень сильно помогает и дает уверенности.

— Ваша соперница перед боем подарила вашей команде букет. Этот жест был в знак какого-то праздника?

— Как я поняла, этот букет был адресован мне после боя. Я впервые с таким встречаюсь, и мне кажется, что это шаг, направленный на выстраивание дружеских отношений.

— Теперь все мысли об Олимпиаде?

— Конечно, мне хотелось бы там выступить, но сначала надо свыкнуться с золотом чемпионата мира. (Петр Григоренко)

Напомним, что ранее Екатерина Пальцева завоевала для России золотую медаль, победив в финале спортсменку из Индии Рани Манджу.