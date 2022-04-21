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Сегодня, 15:35

Сауль Альварес: «Третий бой с Головкиным состоится ради фанатов»

Альварес заявил, что бой с Головкиным для него в приоритете
Карен Саркисян
Корреспондент
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57-1) подтвердил, что бой с чемпионом IBF и WBA в среднем весе Геннадием Головкиным (42-1) для него в приоритете.

«Третий бой с Головкиным состоится ради фанатов, — сказал Альварес в интервью ESPN. — Все хотят увидеть трилогию. Головкин постоянно что-то говорит обо мне, поэтому это личное дело. Сейчас главное — победить Бивола, а затем мы посмотрим».

Головкин одержал досрочную победу над Риотой Муратой (16-3) 10 апреля в Японии и объединил титулы IBF и WBA в среднем весе.

Канело подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0) 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада.

Бокс
Геннадий Головкин
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