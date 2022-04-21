Спенс: «Бой с Кроуфордом состоится до конца года»
Спенс заявил, что бой с Кроуфордом состоится до конца года
Чемпион WBC, WBA и IBF Эррол Спенс подтвердил, что переговоры о бое с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом начались до его боя с кубинцем Йорденисом Угасом.
«Думаю, что бой с Кроуфордом состоится до конца года, — сказал американский боксер в подкасте Fight Freaks Unite. — Уверен, что мы встретимся в ринге. Переговоры о поединке начались еще до моего боя с Угасом. Можно смело сказать, что сейчас полным ходом идет разработка этого боя. Скорее всего, поединок пройдет до конца года. К тому же я не вижу других более захватывающих поединков для меня».
17 апреля Спенс одержал досрочную победу в десятом раунде над чемпионом WBA Угасом и завоевал пояс WBA в полусреднем весе.
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