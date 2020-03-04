Объявлен состав женской сборной России по боксу на олимпийский отбор

Тренерский штаб женской сборной России по боксу во главе с Иваном Шидловским во время сбора на подмосковной спортивной базе на «Озеро Круглое» объявил состав команды для участия на европейской олимпийской квалификации, которая пройдет в Лондоне с 14 по 24 марта, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Соревнования у женщин пройдут в пяти весовых категориях, и состав сборной России выглядит следующим образом: Светлана Солуянова (весовая категория до 51 кг); Людмила Воронцова (до 57 кг); Екатерина Дынник (до 60 кг); Саадат Далгатова (до 69 кг); Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Олимпийский игры пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.