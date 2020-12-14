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Кокляев, Тарасов и Дацик выйдут в ринг на вечере бокса в Москве

21:13
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Во время вечера бокса в Москве тяжелоатлет Михаил Кокляев сразится с YouTube-блогером Артемом Тарасовым, а самбист Максим Новоселов выйдет в ринг против МСМК по жиму лежа Максима Вильданова, сообщает сайт Федерации бокса России.

Также известно, что в шоу примет участие и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, однако соперник ему пока не подобран.

Вечер бокса в Москве состоится 20 февраля.

Дополнительная информация:

http://rusboxing.ru/news/federation-news/32706/

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