Кокляев, Тарасов и Дацик выйдут в ринг на вечере бокса в Москве
21:13
Во время вечера бокса в Москве тяжелоатлет Михаил Кокляев сразится с YouTube-блогером Артемом Тарасовым, а самбист Максим Новоселов выйдет в ринг против МСМК по жиму лежа Максима Вильданова, сообщает сайт Федерации бокса России.
Также известно, что в шоу примет участие и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, однако соперник ему пока не подобран.
Вечер бокса в Москве состоится 20 февраля.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю