Кокляев, Тарасов и Дацик выйдут в ринг на вечере бокса в Москве

Во время вечера бокса в Москве тяжелоатлет Михаил Кокляев сразится с YouTube-блогером Артемом Тарасовым, а самбист Максим Новоселов выйдет в ринг против МСМК по жиму лежа Максима Вильданова, сообщает сайт Федерации бокса России.

Также известно, что в шоу примет участие и боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик, однако соперник ему пока не подобран.

Вечер бокса в Москве состоится 20 февраля.