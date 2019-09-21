Известный американский боксер Эвандер Холифилд стал гостем чемпионата мира в Екатеринбурге и поделился со СМИ своими впечатлениями от визита в Россию.

— Я рад, что меня пригласили в Екатеринбург, мне нравится любительский бокс. Он помог мне стать тем, кто я есть, он вообще помогает людям выбираться из тяжелых ситуаций, у меня такие были, а бокс — единственное, что я умел. Эти ребята, которые выступают в Екатеринбурге имеют все шансы стать успешными, они могут смотреть на мой пример, или на пример кого-то другого, как я смотрел на Мухаммеда Али.

— Вы увидели тут кого-то, кто мог бы повторить ваш путь?

— Да, конечно, тут очень много перспективных ребят. Успех в любителях может заметно упростить вам дорогу к успеху в профессионалах. Но получится не у всех, я же не один был успешный любитель, их было множество, но на вершину в профи вышли единицы. Тут нужна удача и умная голова на плечах.

— Как любительский бокс изменился со тех времен, когда вы в нем выступали?

— В Америке он сильно изменился, его больше не показывают по бесплатному телевидению, как это было в мое время. Это одна из причин, почему я здесь. Нам нужно активно освещать любительский бокс, потому что известность — это важно для начинающих боксеров. Я мечтал оказаться в телевизоре, когда был ребенком, когда начинал боксировать.

— Согласны с Роем Джонсом, который сказал пять минут назад, что американский любительский бокс находится на дне?

— Ну, я бы не сказал, что он на дне. Он не там, где он был раньше, это точно, но это не дно. Сейчас сложнее стало добиваться успехов, если у вас мало денег. Такая проблема есть.

— Вы знали, что у Владимира Хрюнова прозвище «Русский Дон Кинг»?

— Не знал. Но, наверное, это потому, что он лучший в своем деле. Дон Кинг — лучший. Многие его не любят, но это потому, что они просто не хотят признать его заслуги. Он был моим промоутером на каком-то этапе моей карьеры, и с ним я сделал больше денег, чем с кем-либо еще.

— Вас впечатлил уровень бокса на чемпионате мира в Екатеринбурге?

— Да, но не удивил. Россия всегда была одной из лучших в боксе, по крайне мере, на моей памяти. Эти ребята всегда работают очень усердно, а это — ключ к успеху. (Петр Григоренко)