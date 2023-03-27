Федерация бокса России поощрит призеров ЧМ-2023 среди женщин

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила, что организация дополнительно поощрит призеров чемпионата мира среди женщин.

«Да, мы обязательно поощрим призеров. Детали и суммы будут определены в ближайшее время», — приводит ТАСС слова Кириенко.

Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой награде по итогам ЧМ-20023 в Нью-Дели. Сборная страны заняла третье место в медальном зачете турнира.