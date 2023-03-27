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Сегодня, 13:02

В Федерации бокса России высказались по поводу ситуации с фрагментом концерта Чайковского вместо гимна России на ЧМ среди женщин

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко прокомментировала ситуацию с фрагментом концерта Петра Чайковского вместо гимна Российской Федерации на женском чемпионате мира по боксу.

«Организация уже нам принесла свои извинения. Нам как болельщикам было это очень неприятно. Это ввело нас в некий ступор, но уже с холодным сердцем поняли, что это техническая ошибка, которую совершил звукорежиссер. По итогу получилось исполнение гимна в 1000 раз мощнее», — сказала Кириенко.

О ситуации высказалась и победительница мирового первенства Анастасия Демурчян.

«Было немножко обидно, мы долго к этому шли. Но все равно все наши болельщики, все, кто собрался, гимн спели. Рады, что нам была предоставлена такая честь, как выступать под своим гимном и флагом. Со следующего чемпионата мира все вернемся с золотыми медалями», — сказала спортсменка.

Бокс
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