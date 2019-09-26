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Федерация бокса России накажет трудовыми работами виновников инцидента в Екатеринбурге

12:22

Федерация бокса России накажет виновных в инциденте во время чемпионата мира по боксу трудовыми работами. Об этом заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

В отеле в Екатеринбурге во время чемпионата мира произошло выяснение отношений между находившимися в нетрезвом состоянии гостями турнира.

— Сегодня нами в Федерации бокса России было принято решение относительно участников разговора на повышенных тонах в Екатеринбурге на чемпионате мира, — цитирует ТАСС Кремлева. — Виновники данного инцидента понесут дисциплинарное наказание — месяц добровольных трудовых работ, а также окажут благотворительную помощь боксерским залам в своем регионе. Сами участники инцидента признали свою вину, извинились перед обществом. Но у нас, у боксерского сообщества, такое поведение недопустимо.

У нас нет права на ошибку, это исключительный случай. Если подобная ситуация повторится вновь, наказание будет гораздо строже. Главная задача Федерации бокса России — воспитывать патриотов и быть примером для молодежи. Бокс нас всех объединяет.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6931933

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