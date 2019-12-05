Эдуард Кравцов: «Алоян понимает всю значимость боя с Батистой»

Боксер Михаил Алоян 10 декабря в Кемерово проведет бой за титул WBA Gold в весовой категории до 52 кг против панамца Ронала Батисты. Для россиянина этот поединок станет первым с октября прошлого года.

Пауза в карьере была вызвана тем, что Алоян восстанавливался после травмы. Тренер бронзового призера Олимпийских игр 2012 года Эдуард Кравцов рассказал о готовности Алояна к бою с латиноамериканцем.

— У Михаила хорошее состояние. Нет ничего страшного в том, что он целый год был без боев, — цитирует Кравцова пресс-служба Федерации бокса России. — Не в первый раз сталкиваемся с этим. Сейчас Михаил восстановился и не испытывает никакого дискомфорта. Он с хорошим настроением подходит к бою.

У нас нет никакой недооценки соперника. На кону этого поединка будет стоять титул WBA Gold, и мы понимаем всю значимость этой встречи — в случае победы Михаил в будущем может претендовать на чемпионский бой. К этому есть все предпосылки. Поэтому мы очень серьезно относимся к предстоящему поединку. Плюс мы знаем, насколько неуступчивыми являются латиноамериканские боксеры. Батиста — молодой, амбициозный и достаточно обученный боксер. Ни в коем случае нельзя недооценивать этого конкурентного спортсмена. Мы прекрасно понимаем, что Батиста приедет в Кемерово с целью заявить о себе. В случае победы перед Батистой тоже откроются большие перспективы.

На счету 31-летнего Алояна четыре победы на профессиональном ринге и одно поражение. В активе 22-летнего Батисты 12 побед и тоже одно поражение.