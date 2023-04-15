Монсон о возможном выходе стран из Международной боксерской организации: «Америка использует спорт как оружие»

Бывший боец ММА Джефф Монсон прокомментировал «СЭ» информацию о том, что несколько стран во главе с США и Великобританией намерены выйти из Международной боксерской организации (IBA) и создать новую под названием World Boxing.

«Это просто еще один пример того, как Америка пытается контролировать самоопределение остального мира. Политика не имеет отношения к спорту. Но Америка использует спорт как оружие, точно так же, как она использует санкции, вторжения и спонсируемые ЦРУ перевороты в зарубежных странах для дальнейшего расширения американской гегемонии», — сказал Монсон «СЭ».

В четверг, 13 апреля, в IBA выступили с заявлением, в котором потребовали лишить Европейские игры-2023 статуса квалификационного турнира на Олимпиаду-2024 из-за неучастия в нем россиян.