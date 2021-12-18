Большой Папа заявил, что упал не из-за удара Макса Топора
Боксер Денис «Большой Папа» Вильданов прокомментировал свое поражение от Макса Топора в поединке на турнире «Буря на Волге».
«Хотелось бы поздравить Макса Топора с победой, которая досталась ему по несчастному случаю. На видео показано, что я, возможно, упал от удара Максима, но это не так. Я неправильно поставил заднюю ногу, оступился и из-за большого веса получил двойной перелом малой берцовой кости. Очень расстроен, надеюсь, что все пройдет без операций и Максим даст мне реванш», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова.
Макс Топор нокаутировал Вильданова в первом раунде боя. После поединка у Вильданова обнаружили перелом ноги.
В основном поединке турнира «Буря на Волге» Эдгар Гакусян победил Рикардо Вильяльбу и вернул пояс чемпиона WBA Asia South. Телеканал РЕН ТВ показывал турнир в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/sport/916748-bolshoi-papa-zaiavil-chto-upal-ne-ot-udara-maksa-topora
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