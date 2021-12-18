Большой Папа заявил, что упал не из-за удара Макса Топора

Боксер Денис «Большой Папа» Вильданов прокомментировал свое поражение от Макса Топора в поединке на турнире «Буря на Волге».

«Хотелось бы поздравить Макса Топора с победой, которая досталась ему по несчастному случаю. На видео показано, что я, возможно, упал от удара Максима, но это не так. Я неправильно поставил заднюю ногу, оступился и из-за большого веса получил двойной перелом малой берцовой кости. Очень расстроен, надеюсь, что все пройдет без операций и Максим даст мне реванш», — приводит РЕН ТВ слова Вильданова.

Макс Топор нокаутировал Вильданова в первом раунде боя. После поединка у Вильданова обнаружили перелом ноги.

В основном поединке турнира «Буря на Волге» Эдгар Гакусян победил Рикардо Вильяльбу и вернул пояс чемпиона WBA Asia South. Телеканал РЕН ТВ показывал турнир в прямом эфире.