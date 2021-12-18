У Большого Папы обнаружили перелом ноги

Врачи диагностировали перелом ноги у боксера Дениса «Большого Папы» Вильданова, сообщает РЕН ТВ.

Вильданов был доставлен в больницу после поражения от Макса Топора в поединке на турнире «Буря на Волге». Спортсмену наложили гипс, он отказался от дальнейшей госпитализации и будет проходить лечение по месту жительства.

Макс Топор нокаутировал Вильданова в первом раунде боя на турнире «Буря на Волге». В главном поединке вечера Эдгар Гакусян победил Рикардо Вильяльбу и вернул пояс чемпиона WBA Asia South. Телеканал РЕН ТВ показывал турнир в прямом эфире.