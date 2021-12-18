У Большого Папы обнаружили перелом ноги
07:28
Врачи диагностировали перелом ноги у боксера Дениса «Большого Папы» Вильданова, сообщает РЕН ТВ.
Вильданов был доставлен в больницу после поражения от Макса Топора в поединке на турнире «Буря на Волге». Спортсмену наложили гипс, он отказался от дальнейшей госпитализации и будет проходить лечение по месту жительства.
Макс Топор нокаутировал Вильданова в первом раунде боя на турнире «Буря на Волге». В главном поединке вечера Эдгар Гакусян победил Рикардо Вильяльбу и вернул пояс чемпиона WBA Asia South. Телеканал РЕН ТВ показывал турнир в прямом эфире.
Дополнительная информация:
https://ren.tv/news/v-rossii/916740-u-bolshogo-papy-diagnostirovali-perelom-nogi
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