«Однозначно не буду тренироваться в сборной команде». Интервью Антона Бабикова

Чемпион мира по биатлону — о Мурманске, будущем мини-группы и текущей форме.

Прошлым летом два чемпиона мира Антон Бабиков и Александр Логинов сформировали свою мини-группу и стали тренироваться вместе, позже к ним присоединился Александр Поварницын. Часто по сезону спортсмены этой команды заезжали в призы, нередко в топ-6 было по два представителя группы. Вот и в спринте на заключительном этапе Кубка Содружества в Мурманске Поварницын стал вторым, а Логинов — пятым. Не смог поддержать коллег только Бабиков, занявший 17-е место. После гонки Антон ответил на вопросы «СЭ».

Нужно развивать биатлон в Мурманске

— Многие впервые оказались на стадионе в Мурманске. Как для тебя?

— Я тоже здесь в первый раз. Логинов бегал здесь, будучи юным лыжником. Но я сразу пришел в биатлон, поэтому в первый раз в Мурманске. Нам очень повезло с друзьями. Показывают город, уникальные места. Можно сказать, что уже влюбились в Мурманск. Хотим приезжать сюда чаще. Надеемся, что и большой биатлон тоже будет приезжать чаще. Однозначно здесь есть большие перспективы для развития. Это важно и для детей региона, и для нас, которым нравится, чтобы биатлон был разнообразным. Это лучше, чем три этапа сидеть в Ханты-Мансийске, например. Нам показывали видео, как в сентябре люди вкатываются. В чем проблема сюда приехать в ноябре? Я не очень понимаю, в чем.

— Слышал, что белорусы здесь часто бывают, а многие российские спортсмены — нет.

— Да-да. Мы с ними разговаривали об этом. По логистике несложно сюда добраться. Из Москвы не очень далекий перелет. Такой же, как до Тюмени. В Ханты-Мансийск ехать гораздо сложнее. Есть один рейс, и до свидания. Поэтому прекрасный регион. Однозначно нужно развивать биатлон здесь.

— Сказал, что друзья показывают город. Что нового узнал или попробовал?

— Я попробовал за эти дни все: ежей, крабов, рыбу. Даже могу сказать, что у меня теперь новый взгляд на рыбу. Я всю жизнь не любил палтуса. А здесь меня угощали таким палтусом, что я думал: «Ничего себе! Он может быть вкусным, что ли?» Прямо поражались. Здесь люди молодцы, что развивают альтернативу витаминам Европы. Есть завод, который делает очень качественную «Омегу». Есть завод, который сублимирует икру ежей, которая тоже очень полезна. Мы смотрим на все это и прям гордимся, что у нас умеют развивать собственные дары, а не только полагаться на дорогие витамины из Европы и Америки.

Александр Поварницын. Фото Союз биатлонистов России

Если Поварницын решит уйти, мы всегда будем его ждать

— В спринте в Мурманске двое из вашей небольшой команды оказались в топ-6. Как будете дальше работать?

— Я очень рад за парней, что они в топ-6. У нас есть такая традиция, что мы все прибедняемся перед стартом. Но я понимал, что ребята очень хороши. Надеялся, что они покажут достойный уровень. Я, к сожалению, не поддержал команду. У нас не получилось в этом году в какой-нибудь гонке всем троим показать свой уровень. Все время по очереди. Но было очень много гонок, когда один из нас был в топ-6. Это говорит о том, что у нас достойная команда. Рад за ребят.

— Тем не менее Поварницын говорил, что думает уходить от такой подготовки.

— Не хочется говорить в день рождения человека про не лучшие его черты, но он любит сомневаться. Мы часто шутим на эту тему. В этом тоже есть какие-то свои плюсы, что он стремится быть лучшим всегда. Но все-таки где-то нужно переставать сомневаться и принимать однозначные решения. Да, не во всем так легко тренироваться вне команды. Но для меня на весах то, что получаешь вне команды, и те минусы, когда тренируешься с командой, совершенно неравносильны. Я уже однозначно не буду в команде. По крайней мере, в таких командах, которые существуют на данный момент, точно не буду тренироваться.

— Обговаривали план действий на следующий сезон?

— По идее все так же. Даже если Поварницын решит уйти в сборную, мы будем всегда его ждать, если захочет присоединиться к нам на какой-нибудь сбор или межсборье. Мы с Александром (Логиновым) такие люди, которые спокойно реагируют на состав команды. Понятно, что за Поварницыным есть где потянуться. Но мы готовы быть хоть по одному, хоть по двое, хоть по трое. Чем больше, тем лучше.

— Кого-то еще принять к себе готовы? Халили, например, не хочет тренироваться со сборной.

— Надеюсь, что команду Истомина сохранят. Считаю, что нельзя убирать такие коллективы. Можно привнести какие-то новшества, поговорив с тренерами и со спортсменами. Но избавляться от такой команды было бы абсолютно глупым решением. Халили очень сильный спортсмен, очень своеобразный в плане того, что многие моменты по-своему видит. Если бы он захотел к нам присоединиться даже на какие-то отдельные сборы, мы были бы очень рады. Он совершенно не мальчик для битья, не рюкзак в плане тренировочного процесса.

Анастасия Батманова и Василий Томшин, Анастасия Гореева и Антон Бабиков, Тамара Дербушева и Кирилл Бажин. Фото Союз биатлонистов России

Врачи сказали, что нужно полечиться, но пока некогда

— Понятно, в каких оставшихся гонках выступишь (разговор состоялся после спринта в Мурманске и до объявления составов на эстафеты)?

— Сегодня пробегал мимо Юрия Михайловича (Каминского) и подумал, что он решил меня точно никуда уже не ставить (составы на эстафетные гонки определяют тренеры). Посмотрим. Когда услышал, что не стартует Серохвостов, подумал, что я точно не должен стартовать со своим самочувствием. Но все равно пытаюсь каждый раз пробить это, попытаться дать себе шанс, побороться, даже с таким самочувствием пострелять. Это все равно определенный опыт и плюсик в копилку. Несмотря на то, что понимал — это будет ужасно тяжело. Поэтому не знаю, что будет в последующие дни. Сейчас пообщаемся с тренером. Может, он скажет, что мне вообще нужно заканчивать. Мне уже сказали врачи, что нужно полечиться, но некогда пока.

— А что с состоянием?

— Это сложно объяснить. Такие болезни неочевидные, так скажем. Просто анализы показывают, что есть воспаление внутри. Оно не проявляется ни в температуре, ни в насморке, ни в кашле. С чем борется организм — непонятно. Скорее всего, с какой-то кишечной историей. Ничего страшного. Полечусь и начну снова тренироваться.

— На последний рывок и выступление в большом масс-старте готов?

— Я всегда верю, что самочувствие может меняться день ото дня. Например, на чемпионате России я себя отвратительно чувствовал, но эстафету смог хорошо пробежать. Так же и здесь, надеюсь, что за счет того, что в спринте потерпел, все равно попытаюсь побороться. Я же не только рыбу есть сюда приехал.

— Ты предпочитаешь активный отдых. Наметил ли какие-то планы на отпуск? Вписался ли в какие-то соревнования?