Гонки за полярным кругом открыли новое имя. Большой биатлон вернулся в Мурманск.

Итоги спринтов на последнем этапе Кубка Содружества.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества. Спринт

Женщины

1. Анна Сола (Белоруссия) — 21.24,7 (1)

2. Ирина Казакевич (Россия) — 6,9 (1)

3. Наталья Гербулова (Россия) — 13,2 (0)

Мужчины

1. Даниил Усов (Россия) — 25.38,6 (0)

2. Александр Поварницын (Россия) — 4,2 (1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 5,6 (2)

Мурманск — не новая точка на биатлонной карте. В последний раз сильнейшие спортсмены страны приезжали сюда в 2014 году на чемпионат России. После об этом месте, можно сказать, забыли на 10 лет, пока город не появился в календаре Кубка Содружества, в котором соревнуются лучшие биатлонисты России и Белоруссии. Многие участники турнира впервые оказались за полярным кругом.

Официальная победа Солы

Самое большое внимание местной публики испытывает в эти дни сильнейшая биатлонистка Мурманской области Анастасия Егорова. Болельщики, среди которых были мама и брат спортсменки, гнали ее вперед. В результате Егорова, несмотря на не самое лучшее состояние, смогла добраться до цветочной церемонии, заняв шестое место.

— Ощущения потрясающие, домашние. Родные стены помогают. На самом деле день назад у меня была температура. Состояние тяжелое. Было очень сложно бежать, но трибуны так кричали, подбадривали. Я старалась. Не все, конечно, получилось. Со стрельбой справилась, но видно, что ход не очень хороший. Это из-за температуры.

— Когда трибуны персонально так подбадривают, это новые ощущения для тебя?

— Да, конечно. Я видела плакаты. У меня здесь мама и брат. Конечно, это помогало и придавало сил.

— Какие ощущения были, когда в календаре увидела Мурманск?

— Была очень этому рада. Думала: «Наконец-то!» Около 10 лет назад чемпионат России здесь проходил. Это было классно. Я тогда была еще юниоркой, но бежала по взрослым. Помню, что стреляла нули, но больше ничего, — сказала Егорова.

Фото Союз биатлонистов России

На самом деле тех, кто хоть раз приезжал в Мурманск (кроме местных), можно было пересчитать по пальцам. Например, даже у такого опытного спортсмена, как Антон Бабиков, это первое знакомство с городом и трассой. Но при этом сюда время от времени приезжают белорусские биатлонисты, которые облюбовали это место для подготовительных сборов. В 1998-м здесь на лыжах даже катался президент страны Александр Лукашенко. Бывала здесь и лучшая на сегодняшний день белорусская биатлонистка Анна Сола.

— Я здесь была в 2013 году, но в январе. Тут было очень холодно и очень темно. Все остальное подзабылось. Поэтому приехала как в первый раз. Тем более по биатлонному кругу до этого вообще не каталась, — рассказала «СЭ» Сола.

В итоге Сола с одним промахом на стойке смогла показать лучший результат в спринте. Для нее эта победа особенно приятна. Спортсменку очень расстраивало то, что на российских соревнованиях (спартакиаде, чемпионате и Кубке страны) белорусам не только не положены медали и призовые, но даже гимн на стадионе в случае их победы. На Кубке Содружества ситуация иная.

— Флаг, гимн, призовые — все есть на Кубке Содружества в Мурманске.

— Да, все сложилось.

— Насколько это добавляет мотивации?

— Когда выходишь на старт, то об этом не думаешь. Ты выходишь побеждать каждую гонку, даже если у тебя плохое самочувствие. Но, если честно, я сильно расстроилась в Златоусте, как к нам там относились. Было очень обидно. Это позитива не добавляло.

— Не обидно, что в этом сезоне стало меньше этапов Кубка Содружества?

— Конечно, хотелось, чтобы таких стартов было побольше. Но, с другой стороны, хорошо, что вообще есть старты. Для нас очень важно соревноваться.

— После промаха на стойке думала, что можешь победить?

— Да. Меня вели. Говорили, что мы идем с Иринкой Казакевич в одни ноги. Понимала, что последний круг уходим вместе. Тут уже кого больше хватит.

Ирина Казакевич, Анна Сола и Наталья Гербулова. Фото Союз биатлонистов России

Первая победа Усова

В мужской гонке было несколько интересных сюжетов. Так, например, вместе с сильнейшими биатлонистами двух стран на старт вышел 42-летний Сергей Карякин, который хоть и показал последний результат, но получил свои минуты славы, побывав и в федеральном эфире, и пообщавшись с пишущими журналистами.

— Могли бы вспомнить, с кем вы соревновались в 2005 году на чемпионате России? — вопрос к Карякину.

— Вспоминать особо и не надо, многие из них стоят сейчас на бирже. Это тренеры регионов, сборной России, сервис национальной команды. Я никого не знаю из пацанов, которые сейчас выступают, а тренеров знаю всех. В последний раз на Кубке России я бегал в 2018 году, тогда ребята уже были тренерами и вели своих спортсменов по трассе. То есть уже тогда это было смешно, что выступаю. А сейчас прошло еще шесть лет. Смеются, перекрещивают меня. (Смеется.)

— Сколько лет еще будете бегать?

— Посмотрим, пару лет минимум еще побегаю.

Среди тех, кто боролся за победу в спринте, был Александр Поварницын, которому в этот день исполнилось 30 лет. В свой день рождения он хотел наконец-то выиграть гонку, но в итоге завоевал серебро.

— Что для тебя значат 30 лет?

— Это хорошая дата, которая говорит о том, что голову уже надо включать более тщательно. Детство закончилось. Пора начинать думать головой.

— До этого не думал?

— Думал. Мы все люди и совершаем ошибки. Хочется, чтобы этих ошибок было меньше, — сказал Александр.

Опередил Поварницына и всех остальных молодой Даниил Усов, который до этого не выиграл ни одной гонки в карьере, причем даже по юниорам.

Александр Поварницын. Фото Союз биатлонистов России

— Оказался ли ты готов к вниманию, которое свалилось на тебя сейчас?

— Не сказал бы, что готов, но пришлось адаптироваться, — немного застенчиво объяснял Даниил.

— Это первая победа в карьере, а сколько раз ты давал интервью?

— Один раз в Уфе, и это было неудачное интервью.

— Ты представлял свою первую победу?

— Я даже не представлял ее, а просто желал. Просто хотелось отработать на два нуля, вот это я представил. И когда я попал последним выстрелом стоя, то понял: «Да, я сделал это. У меня получилось». Когда финишировал, то следил за Эдиком, прям считал его секундочки, но на финише понял, что уже не обгонит меня.

Было бы интересно посмотреть, как Усов проявит себя в гонке преследования, уходя на дистанцию первым. Но, к сожалению, пасьютов в Мурманске не запланировано. Программу соревнований продолжат командные гонки, которые пройдут в субботу. Сингл-микст начнется в 10.45 по московскому времени, смешанная эстафета возьмет старт в 12.30.