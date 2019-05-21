15:41 | Биатлон

"Ждем подобного от наших". Губерниев - об обнаженном фото мужской сборной Швейцарии по биатлону

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме отреагировал на необычную фотографию мужской сборной Швейцарии по биатлону. Спортсмены из этой страны предстали в обнаженном виде.

Друзья, однако тенденция!!!!! В духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону!!!!! Вашему вниманию искрометная презентация команды. Беньямин Вегер и компания не подвели!!!!! Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России, - написал Губерниев, прикрепив фото швейцарской команды.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Друзья , однако тенденция !!!!! Ещё не остыл горячий воздушный поцелуй @conchitawurst , как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону !!!!! Вашему вниманию искрометная презентация команды !!!! @benjamin.weger и компания не подвели !!!!! Ждём подобного от биатлонистов и лыжников России !!!!!! 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лыжисдмитриемгуберниевым #лыжи #швейцария #презентация #нахудойконец #евровидение2019 #неплохополучилось

Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry)

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