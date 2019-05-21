"Ждем подобного от наших". Губерниев - об обнаженном фото мужской сборной Швейцарии по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме отреагировал на необычную фотографию мужской сборной Швейцарии по биатлону. Спортсмены из этой страны предстали в обнаженном виде.

- Друзья, однако тенденция!!!!! В духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону!!!!! Вашему вниманию искрометная презентация команды. Беньямин Вегер и компания не подвели!!!!! Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России, - написал Губерниев, прикрепив фото швейцарской команды.

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