"Ждем подобного от наших". Губерниев - об обнаженном фото мужской сборной Швейцарии по биатлону

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме отреагировал на необычную фотографию мужской сборной Швейцарии по биатлону. Спортсмены из этой страны предстали в обнаженном виде.
- Друзья, однако тенденция!!!!! В духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону!!!!! Вашему вниманию искрометная презентация команды. Беньямин Вегер и компания не подвели!!!!! Ждем подобного от биатлонистов и лыжников России, - написал Губерниев, прикрепив фото швейцарской команды.
Друзья , однако тенденция !!!!! Ещё не остыл горячий воздушный поцелуй @conchitawurst , как в духе Евровидения блеснула мужская сборная Швейцарии по биатлону !!!!! Вашему вниманию искрометная презентация команды !!!! @benjamin.weger и компания не подвели !!!!! Ждём подобного от биатлонистов и лыжников России !!!!!! 🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈🙈 #биатлонсдмитриемгуберниевым #биатлон #лыжисдмитриемгуберниевым #лыжи #швейцария #презентация #нахудойконец #евровидение2019 #неплохополучилось