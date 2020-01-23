Заседание по восстановлению прав СБР пройдет в Москве 4 февраля

Заседание рабочей группы по восстановлению полноправного членства СБР в IBU пройдет в Москве 4 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора СБР Сергея Голикова, входящего в состав рабочей группы.

Заседание должно было состояться во время этапа Кубка мира в Хохфильцене, но было перенесено.

— С вероятностью 90 процентов оно пройдет 4 февраля в Москве, — заявил Голиков.

СБР был ограничен в правах в конце 2017 года. Россияне могут выступать в международных турнирах под своим флагом, но Россия не может проводить состязания под эгидой IBU.

Рабочая группа отслеживает выполнение дорожной карты. Правом восстановить членство СБР наделен только конгресс IBU, его ближайшее заседание пройдет осенью в Праге.