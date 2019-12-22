После победы в масс-старте на этапе Кубка мира по биатлону в Анси (Франция) норвежец Йоханнес Бе сохраняет лидерство в общем зачете. В его активе 374 очка.

Вторым идет его брат Тарьей Бе (313). На третьей позиции Кантен Фийон Майе (281), на третьей — француз Мартен Фуркад (267). Лучший среди россиян Александр Логинов на шестом месте (265).

Кубок мира. Общий зачет

Мужчины

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) — 374 (+60)

2 (2). Тарьей Бе (Норвегия) — 313 (+48)

3 (3). Кантен Фийон Майе (Франция) — 281 (+43)

4 (6). Мартен Фуркад (Франция) — 267 (+40)

5 (4). Симон Дестье (Франция) — 266 (+31)

6 (5). Александр Логинов (Россия) — 265 (+30)

12 (10). Матвей Елисеев (Россия) — 183 (+4)

31 (29). Евгений Гараничев (Россия) — 66 (0)

32 (38). Никита Поршнев (Россия) — 64 (+23)

43 (43). Дмитрий Малышко (Россия) — 32 (0)

45 (45). Антон Бабиков (Россия) — 27 (0)

54 (54). Эдуард Латыпов (Россия) — 16 (0)