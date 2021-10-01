Йоханнес Бе — о словах Тарьея: «Это не вызов Логинову. Мы просто боремся за чистый спорт»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе прокомментировал слова своего брата Тарьея о россиянине Александре Логинове.

На ЧМ-2020 Логинов выиграл золото в спринте, а Тарьей Бе, финишировавший четвертым, заявил, что россиянин не достоин победы.

«Это не вызов Логинову. Но, как говорит Тарьей, мы просто боремся за чистый спорт.

Мы никогда не разговаривали с Логиновым. Мы призывали его сделать это. Мы правда надеялись, что он выступит перед журналистами, чтобы каждый услышал, что он думает по этому поводу. Но он ничего не сказал. Из-за этого у нас появляются разные домыслы. И как-то неловко от того, что он так ничего и не сказал», — цитирует Йоханнеса Dagbladet.

10 июля 2015 года решением IBU Логинов был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года за употребление допинга.