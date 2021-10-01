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Олимпийский чемпион по биатлону назвал модой делать из своих мужей тренеров

13:45
Владимир Аликин. Фото «СЭ»
Владимир Аликин. Фото «СЭ»
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Бывший тренер сборной России по биатлону, олимпийский чемпион Владимир Аликин высказался о ситуации с подготовкой к сезону Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой).

Ульяна Кайшева. Наши биатлонисты готовы к новым скандалам. И в мужской, и в женской сборных — конфликты с тренерами

— Михаил Шашилов сказал «СЭ»: «Сейчас профессия такая есть — муж-тренер. Она у нас процветает». Что думаете об этом?

— Парадокс. Эта мода делать из своих сестер, братьев и мужей тренеров. Устраивать их на зарплату в ЦСП. Что, они такие великие специалисты? Олимпийские чемпионы или чемпионы мира? Нет, просто люди смотрят видео в интернете и потом пытаются подготовить спортсменов уровня сборной. Без глубоких знаний, без научного подхода. Это что-то. Как такие «специалисты» могут вмешиваться в столь серьезный процесс?

— С таким подходом вновь можем завалить сезон?

— Посмотрим. Но я посмотрел летний чемпионат России и не в восторге от хода, стрельбы наших лидеров. Поживем — увидим. По первым трем этапам КМ можно уже будет делать какие-то выводы.

Два первых этапа Кубка мира примет шведский Эстерсунд, следующие два — австрийский Хохфильцен и французский Анси.

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Тимур Ганеев все материалы автора

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