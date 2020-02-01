Владимир Драчев: «Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное»

Президент СБР Владимир Драчев поделился ожиданиями от чемпионата мира-2020. По его словам, рост общего уровня биатлонистов важнее сиюминутного результата.

— Все ждут результата уже сейчас, но сейчас это не главное. Нам нужны хорошие, уверенные выступления по ходу всего сезона, — цитирует ТАСС Драчева. — Понятно, что мы готовимся к главному старту сезона, по нему оценивают нашу основную работу, но главное — поднять общий уровень команды, вот над чем надо работать.

Мы должны искать таланты, улучшать качество стрельбы. К примеру, мы анализируем, почему проигрываем в смешанных эстафетах, особенно в сингл-микстах, где есть свой специфика: там важно умение работать в контактных гонках и стрелять без штрафа за 20 секунд. У нас такое могут разве что Лариса Куклина и Евгения Павлова. Но вместе с тем есть много вопросов по функциональной подготовке большого числа спортсменов.

Сборная России установила антирекорд, 26 гонок подряд не поднимаясь на подиум на этапах Кубка мира. Серия продолжается.