Владимир Драчев: «Будем анализировать состояние Старых»

Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «Тюменской арене» состав женской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

— У женщин без отбора едут в Швецию на Кубок мира Екатерина Юрлова-Перхт из Санкт-Петербурга и тюменка Виктория Сливко. Плюс назвали еще четыре фамилии...

— Кате мы даем возможность работать не в команде, а индивидуально. Вика в Эстерсунд поедет как обладатель Кубка IBU. Великолепно проявили себя в контрольных стартах в «Жемчужине Сибири» Светлана Миронова из Свердловской области, ямальская биатлонистка Лариса Куклина и Кристина Резцова из Югры. Ну и решением тренерского штаба в команду принята тюменка Ирина Старых. Будем смотреть и анализировать ее состояние. На данный момент считаем, что эти спортсменки — сильнейшие для выступления на Кубке мира.