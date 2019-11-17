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Владимир Драчев: «Будем анализировать состояние Старых»

15:57
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Президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «Тюменской арене» состав женской сборной России по биатлону на первый этап Кубка мира. Первый этап пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

— У женщин без отбора едут в Швецию на Кубок мира Екатерина Юрлова-Перхт из Санкт-Петербурга и тюменка Виктория Сливко. Плюс назвали еще четыре фамилии...

— Кате мы даем возможность работать не в команде, а индивидуально. Вика в Эстерсунд поедет как обладатель Кубка IBU. Великолепно проявили себя в контрольных стартах в «Жемчужине Сибири» Светлана Миронова из Свердловской области, ямальская биатлонистка Лариса Куклина и Кристина Резцова из Югры. Ну и решением тренерского штаба в команду принята тюменка Ирина Старых. Будем смотреть и анализировать ее состояние. На данный момент считаем, что эти спортсменки — сильнейшие для выступления на Кубке мира.

Дополнительная информация

http://www.asnta.ru/rus/news/59226

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