Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за допинг

Россиянка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, утверждает ТАСС.

Во вторник, 17 сентября, антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение о дисквалификации 28-летней Васильевой. Спортсменка сможет возобновить карьеру в марте 2021 года.

Васильева трижды пропустила процедуру допинг-тестирования, что является нарушением антидопинговых правил.

Биатлонистка дебютировала в составе сборной России на Кубке мира 6 декабря 2018 года, где стала 42-й в индивидуальной гонке в Поклюке.