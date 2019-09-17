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Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за допинг

17:51
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Россиянка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, утверждает ТАСС.

Во вторник, 17 сентября, антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение о дисквалификации 28-летней Васильевой. Спортсменка сможет возобновить карьеру в марте 2021 года.

Васильева трижды пропустила процедуру допинг-тестирования, что является нарушением антидопинговых правил.

Биатлонистка дебютировала в составе сборной России на Кубке мира 6 декабря 2018 года, где стала 42-й в индивидуальной гонке в Поклюке.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6895741

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