Васильева дисквалифицирована на 1,5 года за допинг
17:51
Россиянка Маргарита Васильева получила дисквалификацию на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил, утверждает ТАСС.
Во вторник, 17 сентября, антидопинговая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) вынесла решение о дисквалификации 28-летней Васильевой. Спортсменка сможет возобновить карьеру в марте 2021 года.
Васильева трижды пропустила процедуру допинг-тестирования, что является нарушением антидопинговых правил.
Биатлонистка дебютировала в составе сборной России на Кубке мира 6 декабря 2018 года, где стала 42-й в индивидуальной гонке в Поклюке.