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Васильев заявил, что у СБР была возможность перенести этап Кубка России из Тюмени в другой город

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал решение отменить третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени.

«Ситуация с погодными условиями на этапе Кубка России в Тюмени была прогнозируемой. Как правило, на случай сильных морозов имеется один или два запасных варианта для переноса соревнований в другое место. У нас были регионы, которые хотели принять у себя этот турнир, но СБР почему-то не рассмотрел эту возможность. Судя по всему, там просто нет людей, которые способны брать на себя ответственность при принятии оперативных решений», — приводит слова Васильева RT.

Третий этап Кубка России в Тюмени был отменен из-за мороза. Утром 6 декабря температура в Тюмени составляла минус 21 градус.

Четвертый этап Кубка России по биатлону пройдет в Ижевске с 18 по 21 января 2024 года.

Источник: RT
Биатлон
Дмитрий Васильев (биатлон)
СБР
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Третий этап Кубка России по биатлону в Тюмени отменен из-за мороза

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