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Васильев не подавал заявление на участие в выборах правления СБР

29 июня 2020, 14:24

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля. В понедельник на сайте СБР был опубликован список кандидатов в члены правления, среди которых числится Васильев.

— У меня нет ответа на этот вопрос, почему я числюсь в списках кандидатов в правление, — приводит «РИА Новости» слова Васильева. — Меня не смогут выбрать в правление, и, скорее, всего, меня не будет в списке. Причина простая — я не писал письмо с просьбой считать меня кандидатом. Недостаточно того, чтобы федерация выдвинула кандидатуру, иначе любая организация может выбрать человека, а он этого даже не знает. Поэтому предусмотрена процедура собственноручного написания заявления и заполнение анкеты кандидата.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200629/1573623838.html

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