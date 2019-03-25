В следующем сезоне за стрельбу в сборной России будет отвечать Ахатова

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков сообщил, что олимпийская чемпионка Альбина Ахатова с нового сезона приступит к работе в женской команде.

- Надеемся, в межсезонье к тренерскому штабу женской сборной подключится Альбина Ахатова, - приводят "Известия" слова Чепикова. - Хотелось бы, чтобы она передала свой богатейший опыт нашим спортсменкам, работая с ними в индивидуальном порядке. Уверен, что это сотрудничество принесет нам большую пользу.

Отметим, Ахатова на протяжении нескольких сезонов была в первой семерке лучших стрелков Кубка мира. В сезоне-2005/06 она показала точность 93 проента на "лежке" и 96 процентов на "стойке".