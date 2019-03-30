"В пасьюте бежалось легче, чем в спринте". Васильева - о бронзе на чемпионате России

Российская биатлонистка Маргарита Васильева заявила, что в пасьюте ей было бежать полегче, чем в спринте. 27-летняя спортсменка допустила один промах и стала третьей.

- Сегодня трасса была получше, - приводит слова Васильевой "Тюменская Арена". - В четверг, когда в центре "Жемчужина Сибири" проводился спринт, она была мягкая, перемешанная. Так что в пасьюте бежать было полегче. Удалось в стрельбе достаточно хорошо отстреляться.

Напомним, Васильева заняла 38-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 155 очков. Она не принимала участия в чемпионате мира из-за начатого в феврале разбирательства: спортсменка пропустила три допинг-теста и может быть дисквалифицирована.

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