В Минспорта сняли олимпийские надбавки с Устюгова, Шипулина, Малышко и Волкова, не дожидаясь суда

Биатлонист Евгений Устюгов в интервью «СЭ» рассказал, что не получает надбавки от Минспорта за золотую медаль в эстафете на Играх-2014. Хотя итоговое решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по его делу еще не принято.

— После того как началась самая первая панель, и там заявили, что у меня, якобы, нашли определенные вещества и нашу эстафетную четверку могут лишить олимпийских медалей... Почти во всех СМИ стали писать, что мы больше не олимпийские чемпионы Сочи-2014, — сказал Евгений Устюгов. — В Минспорта сняли с нас все доплаты, которые получают олимпийские чемпионы. Мне кажется, что это оскорбление. Еще не было суда, который окончательно закроет этот вопрос и определит кто олимпийский чемпион, а кто нет. А нас уже всего лишили. Скажите, как можно обвинять человека, который еще не прошел все судебные инстанции? Это как минимум не патриотично и очень похоже на самопиар отдельных личностей. Если ты живешь в России — ты болеешь за свою отчизну, то зачем делаешь скоропостижные выводы, до решения CAS?

Дело Евгения Устюгова будет рассмотрено в CAS 20 октября. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Евгения Устюгова — на сайте «СЭ»