В Канаде нашли тело отца братьев Клод

В Канаде найдено тело Жиля Клода, отца трех биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клод, сообщает Le Parisien. 58-летний Жиль Клод участвовал в прогулке на снегоходах в составе туристической группы из Франции. Участники группы провалились под лед озера в провинции Квебек. Четверых удалось вытащить сразу, хотя один из них скончался позднее в больнице. Остальные числились пропавшими без вести. Полиции удалось извлечь еще одно тело, им оказался Жиль Клод. Еще четырех французов продолжают искать в озере.

Тело Жиля Клода было найдено в двух километрах от точки первоначальных поисков. Эта зона на озере Сен-Жан считается опасной из-за течений, которые ослабляют ледяной покров, она находится вне известных туристических трасс.

Напомним, что Фабьен Клод впервые в карьере поднялся на подиум этапа Кубка мира в Поклюке. Он посвятил свое третье место отцу.