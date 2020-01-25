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В Канаде нашли тело отца братьев Клод

25 января 2020, 23:22
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В Канаде найдено тело Жиля Клода, отца трех биатлонистов Фабьена, Флорана и Эмильена Клод, сообщает Le Parisien. 58-летний Жиль Клод участвовал в прогулке на снегоходах в составе туристической группы из Франции. Участники группы провалились под лед озера в провинции Квебек. Четверых удалось вытащить сразу, хотя один из них скончался позднее в больнице. Остальные числились пропавшими без вести. Полиции удалось извлечь еще одно тело, им оказался Жиль Клод. Еще четырех французов продолжают искать в озере.

Тело Жиля Клода было найдено в двух километрах от точки первоначальных поисков. Эта зона на озере Сен-Жан считается опасной из-за течений, которые ослабляют ледяной покров, она находится вне известных туристических трасс.

Напомним, что Фабьен Клод впервые в карьере поднялся на подиум этапа Кубка мира в Поклюке. Он посвятил свое третье место отцу.

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