Украинский сайт: "Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждем допинг-тест"

Сайт Sport.ua озаглавил статью о спринте на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде так: "Логинов украл у Пидручного медаль чемпионата мира. Ждем допинг-тест".

Украинец Дмитрий Пидручный занял четвертое место в спринте, уступив всего 0,3 секунды французу Кантену Фийону Майе. Россиянин Александр Логинов занял второе место. Первым стал норвежец Йоханнес Бе.

- Есть биатлонист, которого не уважает весь мировой биатлон, – Александр Логинов. Именно он в этот раз завоевал серебряную награду, - говорится в материале. - Сказать точно, откуда ноги растут когда Логинова "подсадили на иглу" точно нельзя. Однако в ноябре 2013 года допинг-проба одного из лучших дебютантов Кубка мира-2012/13 дала подозрительный результат, а спустя год показала наличие эритропоэтина – одного из самых популярных и мощных видов допинга. Если наличие мельдония можно объяснить выпитой таблеткой от кашля без согласования с врачом, то здесь так легко не отмажешься. ЭПО вводят только внутривенным путем.

После попадания в кровь он активизирует процесс созревания эритроцитов. Из биатлониста, которым все восхищались, он превратился в главного врага мирового биатлона. Ему удалось в юниорском возрасте успешно бороться на равных с более именитыми и опытными спортсменами, выигрывать у них борьбу за подиум на этапах Кубка мира. Но он оказался мошенником. Нам же остается верить, что Пидручный еще будет иметь много возможностей завоевать медаль на главном старте сезона. Ему, как и Логинову, только 27, минимум до Олимпиады-2022 в Пекине капитан мужской сборной Украины может выступать на топ-уровне. Но если имя и совесть Дмитрия чисты, то Александр навсегда войдет в историю биатлона как вор. Ну, а пока давайте дождемся результатов допинг-теста.

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