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Сегодня, 19:05

Тренер Истомин: «Если бы сейчас был отбор на Кубок мира, подготовка у всех была выстроена по-другому»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер Артем Истомин объяснил «СЭ», очему не может сказать, как бы выступали его спортсмены на Кубке мира.

— Сейчас ваши спортсмены показывают хорошие результаты. Не обидно, что они их показывают на Кубке России?

— Конечно, было бы интересно посмотреть, как выступали на Кубке мира. Но что мы можем сделать?

— Если бы сейчас вернули нас на Кубок мира при полной квоте в шесть человек, сколько бы ваших спортсменов попало в основу?

— Даже не могу сказать. Если бы сейчас был отбор на Кубок мира, подготовка была бы выстроена чуть по-другому у всех.

— Как бы смотрелись они на нем?

— Не могу сказать. Допустим, возьмем француженку Шово. В прошлом году она получала минуту ходом от девочек, а то и больше. В этом году она одна из лидеров ногами на Кубке мира. Поэтому, если так анализировать, то мы должны еще минуту Шово привезти. Непонятно, — сказал Истомин «СЭ».

Артем Истомин. «Не почувствовал, что негативный фон вокруг меня изменился. Кто-то его создает». Интервью тренера Истомина

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