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Трех российских биатлонистов не успели заявить на летний ЧМ, но они все равно выступят

12:18

Трех российских биатлонистов не успели вовремя заявить на чемпионат мира по летнему биатлону, сообщает ТАСС. В их число вошли Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бураков. Все они должны были выступать в турнире юниоров.

— Сегодня они не смогут стартовать, поскольку был пропущен срок приема заявок. Но завтра они смогут выйти на старт, — пояснили в IBU.

ЧМ по летнему биатлону пройдет в белорусских Раубичах с 23 по 25 августа.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6791437

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