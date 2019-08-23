Трех российских биатлонистов не успели заявить на летний ЧМ, но они все равно выступят

Трех российских биатлонистов не успели вовремя заявить на чемпионат мира по летнему биатлону, сообщает ТАСС. В их число вошли Арина Пантова, Юлия Лапина и Илья Бураков. Все они должны были выступать в турнире юниоров.

— Сегодня они не смогут стартовать, поскольку был пропущен срок приема заявок. Но завтра они смогут выйти на старт, — пояснили в IBU.

ЧМ по летнему биатлону пройдет в белорусских Раубичах с 23 по 25 августа.