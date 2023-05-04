Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 14:38

Тихонов — о возвращении гражданства России биатлонистке Бех: «Молодец, что послала украинцев»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал новость о том, что Екатерина Бех восстановила российское гражданство.

«Я могу ее только приветствовать! Она чемпионка мира! Конечно, не могу ничего сказать против восстановления ее гражданства! Напомните мне, когда у нас были чемпионки мира? Очень давно! С уходом Тихоновой больше никого не было. Это катастрофа. А Бех молодец, что послала украинцев и австрийцев, которые борются против России!» — приводит Sport24 слова Тихонова.

Бех перешла в сборную Украины по биатлону в 2018 году, но была исключена из команды в апреле 2022-го.

24-летняя биатлонистка является призером чемпионата Украины, двукратной чемпионкой мира среди юниоров и чемпионкой Европы среди юниоров.

Источник: https://sport24.ru/news/biathlon/2023-05-04-tikhonov-o-vozvrashchenii-grazhdanstva-rf-biatlonistke-bekh-molodets-chto-poslala-ukraintsev
Биатлон
Александр Тихонов
Екатерина Бех
4
Читайте также
ЦСКА впервые в истории остался без финала Лиги ВТБ. Щербенев решил в концовке
«Они все подневольные люди». Наших лыжников больше не пускают на заседания FIS
Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА
Американский правозащитник заявил о завершении конфликта на Украине
Эксперт оценил шансы украинской операции по деблокированию Артемовска
На Кубани загорелся резервуар Ильского НПЗ
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Майгуров объяснил, почему СБР не может объединить Кубок России и Кубок Содружества

Губерниев: «Биатлонистам и лыжникам можно сделать что-то совместное»
Новости
RSS RSS
Все новости