Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

Старт нового сезона Кубка мира по биатлону запланирован на 28 ноября

12:42

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь нового розыгрыша Кубка мира на своем официальном сайте.

Первый этап Кубка мира нового сезона должен пройти 28-29 ноября 2020 года в финском Контиолахти, второй — 3-6 декабря в шведском Эстерсунде, третий — 11-13 декабря в австрийском Хохфильцене, заключительные этапы — 11-14 марта в чешском Нове-Место и 18-21 марта в норвежском Осло.

Январские этапы Кубка мира должны пройти в немецких Оберхофе (7-10 января 2021 года) и Рупольдинге (13-17 января 2021 года), а также в итальянском Антхольце (21-24 января года). Главный старт года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир