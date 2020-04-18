Старт нового сезона Кубка мира по биатлону запланирован на 28 ноября

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь нового розыгрыша Кубка мира на своем официальном сайте.

Первый этап Кубка мира нового сезона должен пройти 28-29 ноября 2020 года в финском Контиолахти, второй — 3-6 декабря в шведском Эстерсунде, третий — 11-13 декабря в австрийском Хохфильцене, заключительные этапы — 11-14 марта в чешском Нове-Место и 18-21 марта в норвежском Осло.

Январские этапы Кубка мира должны пройти в немецких Оберхофе (7-10 января 2021 года) и Рупольдинге (13-17 января 2021 года), а также в итальянском Антхольце (21-24 января года). Главный старт года пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.