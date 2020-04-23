Шипулин не планирует участвовать в выборах президента СБР

Бывший биатлонист, депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не будет участвовать в выборах президента Союза биатлонистов России (СБР).

«Остаюсь при своем мнении, что сейчас не лучшее время для того, чтобы совершать революцию в биатлоне, — цитирует Шипулина ТАСС. — Мы все сконцентрированы на своем здоровье и здоровье окружающих, необходимо думать о том, как минимизировать последствия пандемии коронавируса, в том числе в спорте. Тем не менее решение о проведении конференции принято правлением в рамках устава, значит, люди, отвечающие за работу федерации, посчитали этот шаг необходимой мерой. Я не собираюсь участвовать в выборах президента СБР, не хочу сидеть на двух стульях, поэтому такой вариант даже не рассматриваю.

Если буду нужен российскому биатлону, то готов оказать содействие в разрешении этой кризисной ситуации. Правление СБР, Владимир Петрович Драчев, тренеры — все знают мой номер телефона. Я готов говорить предельно честно, готов высказывать свое мнение и помогать. Это родной вид спорта, судьба которого мне не безразлична».

В четверг правление СБР приняло решение о проведении внеочередной отчетно-выборной конференции организации, на которой может быть избран ее новый президент. Сейчас этот пост занимает Владимир Драчев.