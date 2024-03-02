Наталия Шевченко выиграла спринтерский зачет гонок на Кубке России в Уфе

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей Кубка России в зачете спринтерских гонок.

Сегодня Анастасия Шевченко стала первой, преодолев дистанцию за 23 минуты 28,5 секунды без промаха. Наталия Шевченко стала четвертой (+11,6, 1 промах).

По итогам спринтерских гонок Наталия Шевченко набрала 199 очков, вторую строчку заняла Тамара Дербушева (167), третьей стала Виктория Сливко (154), занявшая в последней гонке 10-е место.

Кубок России проходит в Уфе. Сегодня также состоится мужской спринт, старт — в 12:00 мск.