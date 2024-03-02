Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

2 марта, 11:23

Наталия Шевченко выиграла спринтерский зачет гонок на Кубке России в Уфе

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей Кубка России в зачете спринтерских гонок.

Сегодня Анастасия Шевченко стала первой, преодолев дистанцию за 23 минуты 28,5 секунды без промаха. Наталия Шевченко стала четвертой (+11,6, 1 промах).

По итогам спринтерских гонок Наталия Шевченко набрала 199 очков, вторую строчку заняла Тамара Дербушева (167), третьей стала Виктория Сливко (154), занявшая в последней гонке 10-е место.

Кубок России проходит в Уфе. Сегодня также состоится мужской спринт, старт — в 12:00 мск.

Мужской спринт на Кубке России по биатлону пройдет 2 марта. Кубок России: смотреть прямую трансляцию спринта мужчин в Уфе

Наталия Шевченко
0
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Минспорт исключил дисквалифицированную Валиеву из сборной России
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шевченко стала победительницей спринта на Кубке России в Уфе

Латыпов стал победителем спринта на Кубке России в Уфе
Новости
RSS RSS
Все новости