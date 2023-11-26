Шашилов: «Шевченко переболела, не справилась со стрельбой и слабовато прошла последний круг»

Тренер команды Свердловской области Михаил Шашилов оценил выступление своих подопечных в смешанной эстафете на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Ребята хорошо боролись, молодцы, сделали хороший праздник. Нам не принципиально, где готовиться — главное готовиться. У каждого были свои задачи, кому-то надо было справиться психологически, но как получилось, так получилось. Настя Шевченко у нас переболела, но попросила сегодня пробежать. Конечно, ей было тяжело. Не справилась со стрельбой и слабовато пробежала последний круг. Командные дисциплины всегда веселые, поэтому хорошо, что их сделали в первых гонках. Хорошая погода, есть поддержка зрителей, все здорово», — цитирует Шашилова Metaratings.ru.

Первая сборная Свердловской области выиграла смешанную эстафету, вторая сборная финишировала на 8-й позиции. Серебряные медали завоевала команда из Белоруссии. Тройку лидеров замкнул квартет из Новосибирской области.