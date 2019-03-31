Семаков выиграл масс-старт на чемпионате России, у Логинова – бронза

Владимир Семаков выиграл гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени. 33-летний спортсмен завершил гонку без промахов.
Максим Буртасов завоевал серебряную медаль, отстреляв на ноль. На третьей позиции расположился Александр Логинов, который совершил 5 промахов.
Тюмень
Чемпионат России
Мужчины
Масс-старт
15 км
1. Владимир Семаков (Удмуртия) – 40.47,4 (0 штрафных кругов)
2. Максим Буртасов (Новосибирская область) – отставание 10,7 (0)
3. Александр Логинов (Тюменская область) – 38,0 (5)
4. Евгений Гараничев (Тюменская область) – 38,5 (4)
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