Семаков выиграл масс-старт на чемпионате России, у Логинова – бронза

Владимир Семаков выиграл гонку с общего старта на чемпионате России в Тюмени. 33-летний спортсмен завершил гонку без промахов.

Максим Буртасов завоевал серебряную медаль, отстреляв на ноль. На третьей позиции расположился Александр Логинов, который совершил 5 промахов.

Тюмень

Чемпионат России

Мужчины

Масс-старт

15 км

1. Владимир Семаков (Удмуртия) – 40.47,4 (0 штрафных кругов)

2. Максим Буртасов (Новосибирская область) – отставание 10,7 (0)

3. Александр Логинов (Тюменская область) – 38,0 (5)

4. Евгений Гараничев (Тюменская область) – 38,5 (4)