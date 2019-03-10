"Сегодня было важно сохранять спокойствие". Дальмайер - о бронзе в гонке преследования на ЧМ

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила, что каждая медаль на чемпионате мира является для нее особенной. 25-летняя спортсменка стала третьей в гонке преследования на турнире в шведском Эстерсунде.

- Я думаю, что самым важным сегодня было сохранять спокойствие и хорошо стрелять, - приводит слова Дальмайер официальный сайт IBU. - Особенно для меня, потому что я была не так быстра на трассе и чувствовала себя не очень хорошо. Всего один промах - это действительно здорово. Каждая медаль на чемпионате мира является для меня особенной.

Напомним, на текущем чемпионате мира Дальмайер завоевала еще одну бронзу - в спринтерской гонке.

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