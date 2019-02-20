Себастьян Самуэльссон: "Нельзя быть довольным семью промахами"

Олимпийский чемпион-2018 Себастьян Самуэльссон заявил, что не доволен своей стрельбой в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, который проходит в Минске. 21-летний швед допустил 7 промахов.

- Сложно быть удовлетворенным результатом, - сказал Самуэльссон в эфире канала "Матч ТВ". - Нельзя быть довольным семью промахами. Но я показал неплохой результат ногами. Форма нормальная. Нужно пробежать несколько гонок, чтобы хорошо выступить на чемпионате мира. Медаль? Всегда хочется быть на высоте. Важно ощутить себя в соревновательном режиме.

Все о биатлоне - здесь