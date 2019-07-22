Самуэльссон поддержал Хортона после отказа участвовать в церемонии награждения на ЧМ

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поддержал австралийского пловца Мака Хортона после отказа участвовать в церемонии награждения на чемпионате мира по водным видам спорта.

Австралиец занял второе место на дистанции 400 м вольным стилем. Победу одержал китаец Сунь Ян, Хортон отказался вставать с ним на пьедестал из-за допингового скандала с участием китайца.

– Мое уважение Маку Хортону, который встал на защиту чистого спорта, – написал Самуэльссон в своем Twitter.

Ранее Самуэльсон выступал категорически против выступлений российских биатлонистов в Кубке мира, а также бойкотировал этап в Тюмени.