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Российская биатлонистка Алена Иванова перейдет в сборную Молдавии

11:40

Российская биатлонистка Алена Иванова собирается продолжить карьеру в сборной Молдавии, информирует ТАСС.

Иванова должна получить молдавское гражданство до конца года. Ожидается, что за новую сборную она сможет выступить на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале 2021 года в словенской Поклюке.

Ивановой не требуется разрешение на переход от Союза биатлонистов России, поскольку она не привлекалась к выступлению за сборную страны на международных соревнованиях.

В начале 2020 года сборную Молдавии пополнили три российских биатлониста — Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9815471

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