Россия осталась на третьем месте в зачете Кубка наций
17:48
Сборная России по биатлону осталась на третьем месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 2093 очка.
Первое место занимает Норвегия (2489), второе — Франция (2273).
Кубок наций (м)
1 (1). Норвегия — 2489 (+420)
2 (2). Франция — 2273 (+360)
3 (3). Россия — 2093 (+290)
4 (5). Германия — 2046 (+390)
5 (4). Италия — 1957 (+250)
6 (6). Швеция — 1766 (+220)
Кубок по биатлону: новости и обзоры, зачеты, календарь и результаты гонок
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...