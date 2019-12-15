Россия осталась на третьем месте в зачете Кубка наций

Сборная России по биатлону осталась на третьем месте в зачете Кубка наций. В активе национальной команды 2093 очка.

Первое место занимает Норвегия (2489), второе — Франция (2273).

Кубок наций (м)

1 (1). Норвегия — 2489 (+420)

2 (2). Франция — 2273 (+360)

3 (3). Россия — 2093 (+290)

4 (5). Германия — 2046 (+390)

5 (4). Италия — 1957 (+250)

6 (6). Швеция — 1766 (+220)

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